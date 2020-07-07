Сексуальная агрессорша или игривая кошечка: чем ваш знак зодиака покоряет мужчин в постели?

Каждый знак зодиака выделяется отдельными чертами характера, целями в жизнь и манерой поведения. Кроме этого, у каждой представительницы того или иного знака есть свои фишки в сексуальной жизни. Чем женщины разных знаков зодиака покоряют мужчин в постели и с кем лучше вести половую жизнь, рассказывает 5-tv.ru.

Овен

Девушки-Овны упорны как бараны и им присущи черты завоевательниц. Факт сексуального завоевания партнера в постели для них крайне важен. Эмоции во время секса играют немаловажную роль, что сильно заводит мужчин. Если все их желания воплощаются в жизнь, то и секс получается фантастическим. Лучше всего в постели представительницы этого знака зодиака чувствуют себя со Скорпионами, Львами и Весами.

Телец

Представительницы этого знака больше чувствительные, чем сексуальные. Именно поэтому им важно не только сексуальное возбуждение, но и тактильность: прикосновения, запахи, звуки. Кроме того, они любят быть объектом желаний и потакать своего сексуальному партнеру в постели, например это хорошо получается с Раками, Скорпионами и Девами. Женщины-Тельцы не любят тратить время впустую и плохой секс надолго оставляет отпечаток в их душе.

Близнецы

Такие девушки любят эксперименты в своей сексуальной жизни, их всегда манит что-то новое и неизведанное. Особенно их возбуждают непривычные места для секса, например примерочная в магазине или джакузи под открытым небом. Близнецы живут в ладу со своей сексуальностью, без проблем флиртуют и кокетничают с мужчинами. Этим представительницам знака Зодиака лучше всего реализовывать свои фантазии с Овнами, своим же знаком Близнецы и Водолеями.

Рак

Для женщин-Раков самое главное в сексуальной жизни — безопасность. Пока они не чувствуют, что та или иная опасность им не грозит, качественный и хороший секс вряд ли им светит. Но у них хорошо развита интуиция, благодаря чему Раки женского пола быстро понимают, чего ожидать от партнера и что он хочет получить в постели. Также девушки-Раки очень творческие во время половой близости и больше всего в этом их понимают Тельцы, Львы и Рыбы.

Лев

Львицы славятся своим сильным либидо. Эти флюиды чувствуют мужчины и буквально вьются вокруг них косяками. Девушки-Львы внимательные и прекрасные любовницы, но до тех пор, пока их таланты и сексуальные желание не начнут критиковать. Как бы это странно не звучало, но главной эрогенной зоны таких женщин является спина. Свой потенциал в постели Львы могут реализовать в полной мере с мужчинам-Скорпионами, Рыбами и Стрельцами.

Девы

Бытует стереотипное мнение, что женщины-Девы слишком целомудренны, чтобы ярко проявлять себя наедине с мужчиной, но это не так. Этому знаку зодиака не важен стиль секса или место. Главное для Дев, чтобы половой акт был чувственный во всех смыслах. Им очень нравится эротический массаж. Понять таких женщин в постели могут Тельцы, Весы и Козероги.

Весы

Представительницы этого знака считаются самыми изысканными любовницами: слова, нижнее белье и манера поведения во время секса. Половая жизнь для женщин-Весов неотъемлемо связана с психологическим возбуждением и прелюдиями, но скорее словесными — это их фишка. Если к такой женщине попадет в постель мужчина под знаком Близнеца, Стрельца или Льва, она раскроет свою сексуальную сторону по-максимому.

Скорпион

Девушек-Скорпионов преследует репутация слегка похотливых и очень харизматичных особ. Их заводят ролевые игры на тему власти и контроля, кроме того, они обязательно приправят их драмой. Также, как и у Львов, у Скорпионов очень сильное либидо и порой им приходиться его подавлять. Взять под контроль либидо такой женщины могут Львы, Тельцы и Рыбы

Стрельцы

Несмотря на громкое название знака Зодиака, Стрельцы очень заботливы и нежны в постели. Но они находятся в постоянном поиске сексуальных впечатлений и монотонность половой жизни с тем или иным партнером, быстро им надоедает. Женщины-Стрельцы не против мимолетных романов и флирта, но всегда готовы остановиться и экспериментировать со своим избранником. Все тайные желания Стрельцов способны разделить Водолеи, Овны и Близнецы.

Козерог

У Козерогов громкая сексуальная репутация, но они крайне чувствительны в постели со своим партнером. Такие женщины легко возбуждаются из-за ярко выраженного либидо. Правда, Козероги не любят демонстрировать чувства на публике, но любят, когда потенциальный партнер открыто соблазняет. Также они выносливы и имеют сильную сексуальную энергетику, которую прекрасно разделяют с мужчинами-Раками, Тельцами и Козерогами.

Водолей

Женщины-Водолеи интеллектуальны и реалистичны, что часто склоняет их к нетрадиционным видам секса. Они любят соблазнять и буквально совращать партнера, но они терпеть не могу, когда партнер берет над ними власть. На первый взгляд этот знак зодиака не кажется таким отвязным в сексе, но как только узнает своего партнера поближе, то начинает открываться по полной. Связь с представительницей этого знака зодиака подойдет Близнецам, Водолеям и Стрельцам.

Рыбы

Этот знак зодиака имеет талант находить общий язык с любыми людьми и им ничего не стоит, чтобы затащить нужного партнера в свою постель. Девушки-Рыбы очень чувственны, игривы и изобретательны во время секса. Они больше ориентированы на то, чтобы дарить удовольствие своего партнеру, а не получать взамен. Рыбы — идеальные любовницы и подойдут в качестве полового партнера Скорпионам, Ракам и Девам.

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