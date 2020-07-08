«Заберите у нее обруч»: крутящая хулахуп Волочкова повеселила фанатов — видео
«Королева шпагатов» с трудом справилась с непривычным для себя упражнением.
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Фото, видео: Instagram @volochkova_art
Кручение обруча далось Анастасии Волочковой не так легко, как могли бы подумать ее поклонники, пишет сайт Дни.ру. С недавнего времени балерина начала осваивать TikTok и выкладывать туда забавные видео о себе. Одной из последних ее публикаций стал ролик, где она занимается с хулахупом на лужайке своего придомового участка под зажигательный трек.
Уникальные физические навыки Волочковой ни для кого не секрет. Во время тренировок и выступлений Анастасия совершает сложные балетные и гимнастические элементы, повторить которые под силу лишь опытным профессионалам. Артистка постоянно держит форму, для чего оборудовала в собственном особняке огромный репетиционный зал. В нем она разминается и оттачивает танцевальные па до совершенства. Тем не менее работа с обручем оказалась для «королевы шпагатов» явно нелегкой задачей.
На видео Волочкова крутит спортивный тренажер с большим усилием и чересчур вызывающе. Смущенные пользователи предположили, что она ошиблась подручным средством и делает что-то не то. Затем артистка показала видео, на котором это же упражнение делает ее домработница Лола. По мнению большинства, женщина справилась с этой задачей лучше, чем танцовщица.
«По-моему, она обруч перепутала с чем-то другим»;
«Розовый фламинго»;
«Заберите у нее обруч», — отозвались недовольные увиденным юзеры.
Ранее 5-tv.ru писал, что Волочкова выиграла суд у бывшего «мужа-альфонса».
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