Кручение обруча далось Анастасии Волочковой не так легко, как могли бы подумать ее поклонники, пишет сайт Дни.ру. С недавнего времени балерина начала осваивать TikTok и выкладывать туда забавные видео о себе. Одной из последних ее публикаций стал ролик, где она занимается с хулахупом на лужайке своего придомового участка под зажигательный трек.

Уникальные физические навыки Волочковой ни для кого не секрет. Во время тренировок и выступлений Анастасия совершает сложные балетные и гимнастические элементы, повторить которые под силу лишь опытным профессионалам. Артистка постоянно держит форму, для чего оборудовала в собственном особняке огромный репетиционный зал. В нем она разминается и оттачивает танцевальные па до совершенства. Тем не менее работа с обручем оказалась для «королевы шпагатов» явно нелегкой задачей.

Instagram @volochkova_art

На видео Волочкова крутит спортивный тренажер с большим усилием и чересчур вызывающе. Смущенные пользователи предположили, что она ошиблась подручным средством и делает что-то не то. Затем артистка показала видео, на котором это же упражнение делает ее домработница Лола. По мнению большинства, женщина справилась с этой задачей лучше, чем танцовщица.

«По-моему, она обруч перепутала с чем-то другим»;

«Розовый фламинго»;

«Заберите у нее обруч», — отозвались недовольные увиденным юзеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что Волочкова выиграла суд у бывшего «мужа-альфонса».