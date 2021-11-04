ТОП-5 звездных пар с разницей в возрасте больше 20 лет

Однако в российском шоу-бизнесе множество счастливых пар с большей разницей в возрасте. 5-tv.ru собрал ТОП-5 «неравных браков», в которых один партнер старше другого больше чем на 20 лет.

Разница в возрасте 28 лет у Александра Мохова и Ирины Огородник

Instagram @mohov.art

Со своей третьей супругой известный актер Александр Мохов познакомился в Киеве, где проходили съемки фильма «Последний янычар». Ирина тогда была начинающей, но перспективной певицей и выступала под сценическим псевдонимом Николь. Но когда возлюбленный предложил ей уехать с ним в Москву, девушка не задумываясь бросила карьеру. Пара поженилась в 2015 году, а через год у Александра и Ирины родился сын Матвей.

Разница в возрасте 21 год у Ильи Авербуха и Елизаветы Арзамасовой

Знаменитый фигурист Илья Авербух и звезда сериала «Папины дочки» Елизавета Арзамасова повергли общественность в шок сообщением о своем романе. Вскоре они поженились, а потом у пары родился сын Лева. Их поклонники часто писали кумирам в соцсетях опасения, что разница в возрасте в 21 год приведет к краху союза. Однако влюбленные и тогда, и сейчас опровергают эти опасения — как словами, так и демонстрацией искренних чувств друг к другу.

Разница в возрасте 36 лет у Андрея Кончаловского и Юлии Высоцкой

ТАСС / ETTORE FERRARI

Знаменитый режиссер Андрей Кончаловский увидел будущую супругу Юлию Высоцкую на кинофестивале «Кинотавр» в 1996 году в лифте, узнал ее номер телефона и пригласил на ужин. По его признанию, сразу понял, что это «женщина его жизни», и до сих пор не устает повторять, что ему «несказанно повезло». Несмотря на огромную разницу в возрасте, пара вместе уже четверть века, и у них двое детей — дочь Мария и сын Петр.

Разница в возрасте 44 года у Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой

ТАСС / Прокофьев Вячеслав

Роман Евгения Петросяна с Татьяной Брухуновой привел к громкому разводу юмориста с Еленой Степаненко. Несмотря на все преграды и негативные комментарии, влюбленные живут в счастье и гармонии. Весной 2020 года у пары родился сын Ваган.

Разница в возрасте 27 лет у Аллы Пугачевой и Максима Галкина

Instagram @maxgalkinru

Эту семью, пожалуй, можно поставить на особое место в рейтинге, поскольку в данном случае перед нами образец счастливого союза, в котором жена намного старше мужа. Алла Пугачева и Максим Галкин женаты около десяти лет, а их нежная дружба длится два десятилетия. За все эти годы звездная пара ни разу не дала поклонникам повода предположить даже малейшие проблемы в отношениях. В 2013 году от суррогатной матери у супругов родились двойняшки Лиза и Гарри. За семейной идиллией в Instagram наблюдают миллионы фанатов.