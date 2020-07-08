«Как вымахала!» — Внучке Пугачевой Клаве прочат карьеру модели
Новое фото с дочерью выложила в сеть Кристина Орбакайте. Поклонники обратили внимание, что восьмилетняя девочка вот-вот догонит маму ростом.
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Фото, видео: Instagram @orbakaite_k, @claudiazemtsova
Внучке Аллы Пугачевой Клавдии Земцовой прочат карьеру модели. Свежую фотографию с отдыха на море выложила на своей странице в Instagram Кристина Орбакайте. На снимке мать и дочь позируют, трогательно обнявшись, босые, на пляже у кромки воды.
«Мы с Клавочкой — дети морского побережья, правда, разных стран. Для меня это всегда место силы!» — написала певица.
Подписчики в комментариях отмечают, что восьмилетняя Клавдия уже вот-вот догонит маму ростом. Многие считают, что девочка хорошеет день ото дня и рекомендуют отдать ее в модельный бизнес.
«Две грации»
«Клава как вымахала!»
«Какая уже взрослая и красивая Клава! И статная!»
«Как выросла ваша морская принцесса!»
«Какая высокая девчушка! Моделью будет».
«Какая она у вас высокая! Ей нужно в школу моделей».
«Клава становится все красивее, держитесь мальчишки», — пишут пользователи.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что восьмилетняя Клавдия Земцова с ярким макияжем на лице спародировала выступление своей мамы Кристины Орбакайте.
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