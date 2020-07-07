На даче генерала Абакумова найдены гидроциклы, мотоциклы и катер — фото
Обыск в доме бывшего заместителя начальника ГУВД по Санкт-Петербургу проводился в рамках уголовного дела о поддельном больничном — у следователей появились новые вопросы к обвиняемому.
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Фото, видео: 5-tv.ru
В ходе обыска на даче у бывшего заместителя начальника ГУВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Ивана Абакумова следователи обнаружили катер, гидроциклы, мотоциклы и внедорожник Toyota Land Cruiser. По информации 78.ru, именно последний и стал причиной визита сотрудников Следственного комитета в загородное имение генерал-майора полиции.
Автомобиль находился на балансе Фонда содействия программам ГУВД региона, но потом перекочевал в личный гараж Абакумова. Другие обнаруженные следователями транспортные средства тоже «прошли» через этот Фонд.
В распоряжении 5-tv.ru появились эксклюзивные кадры изъятой техники.
Как сообщалось ранее, обыски в домах генерала Абакумова и его бывшего заместителя, а также Фонде содействия программам ГУВД начались 7 июля утром в рамках уголовного дела о махинациях с больничным листом летом прошлого года.
По версии следствия, замначальника петербургского главка уехал в Крым, в то время как, согласно медицинскому документу, должен был находиться на лечении в Ленинградской области. По ходу расследования, появились вопросы к Абакумову и по поводу записанных на жену шикарных апартаментов в Крыму, а также яхты и дорогой машины.
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