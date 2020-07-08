«Где вы?» — Бледанс в синем купальнике отправилась на поиски Нептуна — фото
Актриса показала поклонникам, как нежится на берегу моря.
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Фото, видео: Instagram @bledans
Эвелина Бледанс показала поклонникам, как отдыхает на берегу моря. Актриса выложила в Instagram фото в экстравагантном купальнике цвета электрик. Ее образ эффектно дополнила широкополая шляпа в тон.
«У синего-синего моря. Сидела синяя-синяя дева. #ЮжноеВзморье. Отдай мое сердце!» — подписала кадр звезда.
Образ, созданный артисткой, оказался ярким и нашел отклик у поклонников. Многих он вдохновил провести параллели с героями сказок и древнеримской мифологии.
«Синяя, очень красивая, берегись: Нептун утащит»
«Нептуны должны косяками плыть»
«Цвет настроения синий»
«Потрясающе!!! Выкладывайте больше моря»
«Русалочка», — не унимались восхищенные поклонники.
Бледанс удостоила даже кое-кого из фанатов ответа.
«О, где вы? Нептуны» — игриво отреагировала актриса.
Может древнеримский владыка моря пока и не явился знаменитости, зато, как писал ранее 5-tv.ru, Бледанс заметили с голым мужчиной, купающейся в горной реке.
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