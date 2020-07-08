Эвелина Бледанс показала поклонникам, как отдыхает на берегу моря. Актриса выложила в Instagram фото в экстравагантном купальнике цвета электрик. Ее образ эффектно дополнила широкополая шляпа в тон.

«У синего-синего моря. Сидела синяя-синяя дева. #ЮжноеВзморье. Отдай мое сердце!» — подписала кадр звезда.

Instagram @bledans

Образ, созданный артисткой, оказался ярким и нашел отклик у поклонников. Многих он вдохновил провести параллели с героями сказок и древнеримской мифологии.

«Синяя, очень красивая, берегись: Нептун утащит»

«Нептуны должны косяками плыть»

«Цвет настроения синий»

«Потрясающе!!! Выкладывайте больше моря»

«Русалочка», — не унимались восхищенные поклонники.

Бледанс удостоила даже кое-кого из фанатов ответа.

«О, где вы? Нептуны» — игриво отреагировала актриса.

Может древнеримский владыка моря пока и не явился знаменитости, зато, как писал ранее 5-tv.ru, Бледанс заметили с голым мужчиной, купающейся в горной реке.