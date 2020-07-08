Журналистка случайно показала голое фото своей подруги-модели

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Валентин Черников
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Ведущая телеканала Fox News Жанин Пирро засветила снимок обнаженной подруги Крисси Тейген в своем смартфоне.

Журналистка случайно показала голое фото своей подруги-модели

Фото: www.globallookpress.com / Ron Sachs

Снимок популярной модели топлес в неподходящий момент оказался в смартфоне американской ведущей телеканала Fox News Жанин Пирро. Теледиву запечатлели в одном из уличных ресторанов. В кадре она стоит в медицинской маске возле обеденного столика. В этот момент на нем лежит ее гаджет, в котором на весь экран отображается фото звезды глянца Крисси Тейген. Очевидно, не придав значения этому нюансу, знаменитость выложила кадр в Twitter.

«Жанин, почему моя грудь у тебя на экране?» — обратилась в комментариях Тейген.

К этому вопросу присоединились сотни подписчиков журналистки. Пикантное фото быстро обрело популярность в соцсетях. Автор публикации пока не прокомментировала нечаянно обнародованный снимок приятельницы.

Крисси Тейген — американская модель, писательница и телеведущая. Она периодически появляется на обложках Ocean Drive magazine, Cosmopolitan, в статьях итальянского Vogue, Esquire, Glamour и Galore. Совместно с хип-хоп исполнителем и актером ЭлЭл Кул Джеем она ведет рейтинговое шоу «Битва фонограмм» и другие телепроекты. В 2016 году ее кулинарная книга «Тяга» стала бестселлером.

Ранее 5-tv.ru писал, что Мадонна разделась до трусов и сфотографировалась перед зеркалом.

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Журналистка случайно показала голое фото своей подруги-модели

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