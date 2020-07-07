Мадонна разделась до трусов и сфотографировалась перед зеркалом
61-летняя певица не постеснялась опубликовать свой снимок топлес.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / face to face; Instagram @madonna
Певица Мадонна опубликовала на своей странице в Instagram провокационный снимок. 61-летняя знаменитость сделала селфи через зеркало, при этом на ней из одежды были только черные трусы и аксессуары — шляпа, ожерелье и несколько браслетов.
Подписчики Мадонны разделились на два лагеря. Кто-то восхищается смелостью и формами певицы, а кто-то просит ее остановиться. На фотографии звезда сцены выглядит довольно усталой, несмотря на великолепное тело для своего возраста, поклонники отмечают, что Мадонне не мешало бы выспаться. Слишком изнеможенный вид Мадонны вызывает сочувствие и опасения за здоровье кумира.
На снимке также видно, что певица опирается на костыль. Мадонна повредила колено во время тура Madame X. Это произошло несколько недель назад, однако до сих пор знаменитость не может передвигаться без поддержки.
Ранее Мадонну с костылем заметили в Лондоне, где она побывала на марше в память о афроамериканце Джордже Флойде, которого убили полицейские в США. Мужчина стал символом движения Black Lives Matter («Жизни черных имеют значение»). Певица даже с травмой решила присоединиться к акции.
Ранее 5-tv.ru писал о рецепте идеального коктейля от Мадонны.
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