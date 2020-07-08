Луна и Венера: как склонить мужчину к браку?

Заставить мужчину полюбить себя мечтает каждая женщина. Это залог долгих и гармоничных отношений, а в перспективе — счастливого брака. Астрологи определили, что же ищут мужчины в своих избранницах.

В любом гороскопе присутствуют Луна и Венера, но для мужчин эти аспекты особенно важны. Они определяют как их предпочтения в постели, так и то, что они ищут в постоянной партнерше, с которой готовы завести детей и идти по жизни вместе.

Луна влияет на вкусовые пристрастия — что мужчине нравится из еды, какой уровень домашнего уюта ему нужен, сколько детей ему хочется иметь. Венера же является чувственной стороной отношений: секс, удовольствие от жизни, увлечения.

Астрологи убеждены, что сначала нужно покорить себе Венеру избранника, а затем поймать его на «крючок» соответствием его Луне, пишет Lisa.ru. У каждого мужчины есть собственное представление об идеальной женщине: одним подавай пышную блондинку, а другим — миниатюрную брюнетку. Кто-то любит скромниц, а другие — активных девушек, которые сами расставят все приоритеты в отношениях и будут командовать спутником.

Тогда почему некоторым удается заполучить мужчину, не имея ничего общего с его идеалом? Разгадка кроется в умении управлять мужским вниманием, подогревать их интерес к себе, создавать прекрасный образ, который им под силу заполучить.

Чтобы покорить желанного мужчину, нужно сначала обратить внимание на себя: ухаживать за собой, уделять внимание своему телу, лицу и волосам, любить себя. Наличие хобби, удовлетворение собственной личностью и жизнью сразу обращают на себя внимание и пробуждают мужской интерес. И вот он уже рядом!

Но одного сексуального аспекта будет мало. Астрологи полагают, что когда первое внимание завоевано, пора переключаться на его Луну: выяснить предпочтения в еде, готовить любимые блюда, создавать вокруг него уют, поддерживать в начинаниях.

А еще важнее — расположить к себе его родителей. Очень немногие мужчины готовы пойти за женщиной, не послушав мнения любимой матери. Поэтому астрологи советуют подружиться с его семьей, а образ брака строить или по подобию его родителей, или додав любимому все то, чего ему не хватало в детстве: уютный семейный очаг, верное плечо рядом, гармонию в отношениях.

Ранее 5-tv.ru писал, как именно покоряют мужчин в постели женщины с разными знаками зодиака.