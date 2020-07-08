«Как же вы похожи!» — Актриса Екатерина Копанова показала редкие фото со свадьбы

|
Валентин Черников
18

Звезда фильма «Тариф Новогодний» отпраздновала День семьи, любви и верности, вспомнив трогательные моменты своего бракосочетания 12-летней давности.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: Instagram @ekaterina_kopanova

День семьи, любви и верности — особенный праздник для Екатерины Копановой. Ценности, которым он посвящен — не пустой звук для актрисы. Звезда фильма «Тариф Новогодний» и сериала «Обручальное кольцо» вышла замуж 12 лет назад. Все эти годы ее брак служит поклонникам примером прочного и счастливого союза.

По случаю праздника знаменитость опубликовала в Instagram кадры того бракосочетания с первым и единственным мужем Павлом Палкиным.

Instagram @ekaterina_kopanova

Подписчики Копановой пришли в восторг от праздничных фото. Немногие из них прежде видели любимицу в 23-летнем возрасте, как и ее благоверного. В комментариях отметили, что жених и невеста удивительным образом похожи внешне. Словно сама судьба свела две эти половинки одного целого.

Первую встречу Павла и Екатерины действительно можно назвать судьбоносной. Они познакомились на съемочной площадке, хотя к миру кино молодой человек отношения не имеет. Палкин — успешный юрист. В тот день он оказался на съемках кино случайно, в качестве участника массовки. Спустя недолгое время после знакомства пора расписалась в ЗАГСе и обвенчалась. Доказательством их любви служат четверо детей — три дочери и сын.

«Какие вы классные! Смотрю и восхищаюсь вами»;

«Чудесная пара! Счастья вам»;

«Как же вы похожи друг на друга! Живите долго и счастливо!» — оценили фото фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что Екатерина Копанова покрасовалась в платье с кружевом.

Читайте также

+18° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
71.24
-0.93 80.41
-1.06
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:30
ТОП-5 правил, которые нельзя нарушать при общении с мужчиной
21:20
Россия станет еще теснее сотрудничать со странами Африки
21:11
«Как же вы похожи!» — Актриса Екатерина Копанова показала редкие фото со свадьбы
21:00
В УК появится статья о нарушении территориальной целостности страны
20:58
Певец Дмитрий Колдун госпитализирован в Минске
20:51
«Я всю жизнь много работала!» — Анфиса Чехова впервые рассказала о своих гонорарах

Сейчас читают

От Галины Сергеевны до музы фигуриста: Как менялась Лиза Арзамасова
Отец Ильи Авербуха прокомментировал роман сына с Лизой Арзамасовой
«Не люблю давать интервью о чужих отношениях»: Родион Газманов о новом романе Лизы Арзамасовой

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок