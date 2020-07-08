День семьи, любви и верности — особенный праздник для Екатерины Копановой. Ценности, которым он посвящен — не пустой звук для актрисы. Звезда фильма «Тариф Новогодний» и сериала «Обручальное кольцо» вышла замуж 12 лет назад. Все эти годы ее брак служит поклонникам примером прочного и счастливого союза.

По случаю праздника знаменитость опубликовала в Instagram кадры того бракосочетания с первым и единственным мужем Павлом Палкиным.

Instagram @ekaterina_kopanova

Подписчики Копановой пришли в восторг от праздничных фото. Немногие из них прежде видели любимицу в 23-летнем возрасте, как и ее благоверного. В комментариях отметили, что жених и невеста удивительным образом похожи внешне. Словно сама судьба свела две эти половинки одного целого.

Первую встречу Павла и Екатерины действительно можно назвать судьбоносной. Они познакомились на съемочной площадке, хотя к миру кино молодой человек отношения не имеет. Палкин — успешный юрист. В тот день он оказался на съемках кино случайно, в качестве участника массовки. Спустя недолгое время после знакомства пора расписалась в ЗАГСе и обвенчалась. Доказательством их любви служат четверо детей — три дочери и сын.

«Какие вы классные! Смотрю и восхищаюсь вами»;

«Чудесная пара! Счастья вам»;

«Как же вы похожи друг на друга! Живите долго и счастливо!» — оценили фото фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что Екатерина Копанова покрасовалась в платье с кружевом.