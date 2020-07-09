Поклонники восхитились красотой жены Дениса Клявера на семейном фото

Экс-участник группы «Чай вдвоем» Денис Клявер показал подписчикам своих родных в День семьи, любви и верности. На фото в Instagram певец лежит вместе женой Ириной и сыном Даниэлем на траве.

«Благополучия и взаимопонимания в каждый дом. Берегите свое счастье. С Днем семьи, любви и верности», — поздравил Клявер свою аудиторию.

Фото: Instagram @denisklyave

Фолловеры Клявера заметили, что его жена Ирина очень красивая женщина. Также они поздравили любимого исполнителя в ответ и пожелали счастья его семье.

«Красивая у вас жена. Счастья вам!!!» - написал юзер в комментариях.

«Очень красивое и нежное фото», — заметил фолловер.

«Любо-дорого на вас всех посмотреть! Тьфу-тьфу! Будьте счастливы!» — пожелала подписчица.

Денис Клявер имеет очень бурную личную жизнь. Его первой женой была танцовщицей балета Михаил Шуфутинского Елена Шестакова, с которой он расстался в конце 90-х. Второй женой певца была Юлия Клявер — танцовщица балета Лаймы Вайкуле: отношения пары продлились с 1998-го по 2006-й, а в браке родился сын Тимофей. В 2010-м стало известно, что у Клявера был роман с Евой Польной, которая родила от него дочь Эвелин в 2005-м. С третьей женой экс-участник «Чай вдвоем» начал отношения сразу после развода и стал папой в третий раз: Ирина подарила Денису сына Даниэля в 2013-м.

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