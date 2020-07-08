День Петра и Февронии: что думает церковь о свадьбах в этот день?

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Алиса Старжевская
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Священник Николай Савченко прокомментировал феномен популярности свадеб в День семьи, любви и верности.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Jeff Tzu-chao Lin; 5-tv.ru

В День семьи, любви и верности, который в России отмечают 8 июля, православная церковь чтит память Петра и Февронии — покровителей семейного счастья. И если раньше молодежь предпочитала устраивать свадьбу 7 июля из-за красивого сочетания цифр, то теперь все больше молодоженов хотят жениться 8 июля. Но как церковь смотрит на эту модную тенденцию. 5-tv.ru задал несколько вопросов по данной теме священнику храма Святителя Петра, Митрополита Московского Николаю Савченко.

«Не полагается венчание свершить, потому что еще идет Петров пост, ну, а жениться можно», — ответил церковный служитель.

Он указал на то, что до революции 1917 года свадьба была неразрывно связана проведение венчания в церкви, а сегодня многие женятся без участия церкви. Поэтому свадьбы церковь не запрещает, но советует православной паре все же повременить с церемонией и совместить регистрацию в ЗАГСе с венчанием уже после окончания поста.

Петров пост завершится 12 июля 2020 года.

К самому же Дню семьи, любви и верности в РПЦ относятся положительно.

«Это прекрасный пример освящения семьи, возвышения, укрепления семейных идеалов в нашей нынешней непростой жизни», — отметил Николай.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что можно и нельзя делать православным 8 июля в День Петра и Февронии, а также о связанных с этим праздником приметах.

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