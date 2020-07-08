Экс-супруга Эмина купила «золотые» балетки от Dior полуторагодовалой дочке

Модель Алена Гаврилова души не чает в своей маленькой дочке Афине, которую она родила от бывшего мужа Эмина Агаларова. Девушка постоянно балует свою полуторагодовалую наследницу и не скупится на дорогие подарки. Недавно Гаврилова похвасталась перед своими подписчиками новыми балетками, которые она приобрела для дочери во время шопинга в Москве.

Миниатюрная обувь золотого цвета из телячьей кожи престижной марки Baby Dior была представлена на обозрение фолловерам в сторис в Instagram.

«Афинка будет довольна», — написала радостная мама.

Instagram @agavrilova777

Как отмечает Teleprogramma.pro, презент обошелся экс-супруге Эмина недешево — цена на такие балетки от Dior для детей начинается от 20 тысяч рублей.

Неизвестно, как отреагировала малышка на дорогой подарок, но Гаврилова старается уже с ранних лет приучать ребенка к роскоши. Несмотря на то, что Афина после развода осталась жить с мамой, певец ее часто навещает и тоже старается баловать дочку.

Эмин Агаларов и Алина Гаврилова расстались в мае этого года, спустя почти два года брака. У каждого, помимо общего ребенка Афины, есть дети от предыдущих отношений. Певец воспитывает двух сыновей, рожденных в браке со старшей наследницей президента Азербайджана Лейлой Алиевой, а также приемную дочь. У Гавриловой есть тринадцатилетний сын, который появился в отношениях с миллиардером Рустамом Тарико.

Ранее 5-tv.ru писал, что Эмин Агаларов поздравил свою первую жену с днем рождения в форме копа.