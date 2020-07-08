Дело доцента Соколова: подозреваемый хотел сбежать во Францию?

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Алиса Старжевская
Эксклюзив 32

Новые подробности в громкой истории о жестоком убийстве аспирантки всплыли во время очередного заседания суда.

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Фото, видео: ТАСС / Ковалев Петр; 5-tv.ru

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Продолжается следствие по делу о жестоком расчленении аспирантки Анастасии Ещенко. У адвоката обвинения есть основания полагать, что Соколов планировал скрыться от суда на территории Франции.

Александра Бакшеева подала ходатайство о запросе данных о входящих и исходящих звонках с номера Соколова, а также информации о геоположении смартфона в ночь убийства. Она представила доказательства того, что обвиняемый имел два телефона, с одного из которых утром 8 ноября 2019 года звонил в посольство Франции в Москве. 

По мнению обвинения, это может стать прямым доказательством того, что историй Олег Соколов полностью осознавал последствия убийства и собирался сбежать из России, возможно, во Францию. В связи с этим необходимо получить от сотрудников дипломатической миссии записи разговора с Соколовым, а беседовавшего с убийцей пригласить в суд для дачи показаний.

Адвокат обвинения считает, что данные о звонках Соколова могли быть подправлены, в связи с чем и требуется запрос оператору МТС, который упорно отказывается сотрудничать.

«По поводу звонков в посольство совершенно очевидно, что сам факт этого звонка уже характеризует его не как человека, который хотел покончить с жизнью или раскаивался, он хотел скрыться с места преступления», — сообщила адвокат после заседания и добавила, — «все версии защиты о суициде рассыпаются».

Просьба адвоката была удовлетворена, так что скоро следствие раскроет новые обстоятельства, которые привели к жестокому убийству и расчленению тела молодой девушки. Следующее заседание назначено на 13 июля.

Ранее 5-tv.ru писал, что в ходе одного из заседаний у Соколова случилась истерика.

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