Экс-солистка группы «Лицей» назвала причину звездных разводов

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Ирина Дряхлова
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По-мнению Светланы Беляевой, снизить количество разводов среди знаменитостей можно с помощью изменения одной судебной процедуры.

Экс-солистка группы «Лицей» назвала причину звездных разводов

Фото: ТАСС / Бобылев Сергей; Instagram @asmuskristina

Бышая солитска поп-группы «Лицей» Светлана Беляева назвала основную причину разводов среди российских знаменитостей во время видеобрифинга в медиагруппе «Патриот», сообщает «Экономика сегодня». Одну из главных причин распада звездных семей, певица связала с испытанием медными трубами. Беляева считает, что далеко не все могут с этим справиться.

«Большое количество разводов среди звезд шоу-бизнеса связано со славой, деньгами и испытанием популярностью. Все это накладывает отпечаток на отношения и создает определенные барьеры. Далеко не все с этими испытаниями могут справиться и сохранить отношения при этом», — выразила мнение она.

Второй причиной растущей тенденции разводов среди звезд, Светлана назвала несовершенство судебной системы в этом вопросе. Артистка считает, что нужно увеличить время на раздумье после подачи заявления на развод. Таким образом у пары будет больше времени обдумать разрыва отношений и возможно, помириться.

«Сейчас суд дает на раздумье супругам месяц — за это время можно остыть, переоценить чувства, примириться. Но, на мой взгляд, этого слишком мало. Стоит увеличить этот срок как минимум до полугода. Уверена, число разводов пойдет на убыль», — выразила мнение Беляева.

Напомним, что в 2020-м в российском шоу-бизнесе произошло рекордное количество разводов среди знаменитостей. На развод подали Агата Муцениеце и Павел Прилучный, певица Пелагея и Иван Телегин, Лолита Милявская и Дмитрий Иванов, Кристина Асмус и Гарик Харламов. Не дошли до развода, но успели подать заявление рэпер Джиган и Оксана Самойлова.

Ранее 5-tv.ru рассказал о счастливых звездных парах с большой разницей в возрасте.

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