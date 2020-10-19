«День чуда»: Корчевников показал, что делал в роддоме

Алиса Старжевская
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Новое фото объяснило загадочное поведение телеведущего.

Фото, видео: Instagram @b.korchevnikov

Телеведущий Борис Корчевников поделился трогательным снимком на своей странице в Instagram. На фото он стоит с новорожденным на руках, а рядом — счастливые родители малыша.

«Каждый роддом — чуть-чуть Вифлеем. День чуда. Поздравляю дорогих Мишу и Марину!» — написал Борис.

Недавно поклонники Бориса Корчевникова заподозрили, что в его жизни сбылась давняя мечта, и он стал отцом. Поводом послужила выложенная им фотография у стен роддома с табличкой на стене «Выписная».

Instagram @b.korchevnikov

Позже он поделился фотографией со своим крестным сыном Сережей, который присутствует и на новом снимке. Оказалось, что Борис встречал у роддома не свою возлюбленную с ребенком, а друзей, у которых случилось пополнение в семье. Очень символично фото появилось на странице телеведущего в День семьи, любви и верности.

«Радость какая, подарок Божий!»

«Борис, поздравляю Вас с праздником! Желаю помощи Божьей!»

«Здоровья и счастья молодой семье и малышу», — написали ему в ответ в комментариях.

Ранее 5-tv.ru писал о тайной свадьбе и последовавшем за ней разводе Бориса Корчевникова.

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