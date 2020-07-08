Трогательным архивным снимком поздравил поклонников с Днем семьи, любви и верности народный артист РФ Сергей Безруков.

В честь праздника всех влюбленных прославленный актер выложил в Instagram нежное фото с 36-летней супругой — сценаристом Анной Матисон — и маленькими наследниками — четырехлетней Марией и годовалым сыном Степаном. В кадре: малыши сидят на плечах у родителей, при этом супруга артиста снова спрятала свое лицо. Сергей же улыбается, источая настоящее счастье.

«С днем Петра и Февронии! С днем семьи! С праздником! Добра! Любви! Счастья! Всем вам!!!» — обратился к поклонникам Безруков.

Instagram @s_bezrukov

Судя по комментариям к фото, пользователи сети пришли в бурный восторг, увидев звездное семейство в полном составе. Это и понятно: сам актер нечасто публикует кадры с малышами, а фото любимой жены выкладывает только в особых случаях, объясняя это тем, что Матисон очень стесняется.

Как бы то ни было, подписчики Безрукова отмечают, что его семья — является для них примером идеальных отношений. А милые детишки, удивительно похожие на папу, и вовсе вызывают восхищение.

«Очень чувствуется, как вы любите друг друга!!!»

«Так атмосферно! Желаю сохранить брак на долгие годы!»

«А у сына папины щечки! Так мило!»

«Прекрасная семья! Искренне завидую! Какие же вы все-таки молодцы!» — откликались фанаты актера.

Ранее 5-tv.ru показал милейшее селфи Сергея Безрукова с маленькой дочкой.