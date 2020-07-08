«У сына папины щечки!» — Сергей Безруков показал редкое фото с подросшими детьми
Звезда «Бригады» поделился архивным снимком в честь Дня семьи.
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Фото, видео: Instagram @s_bezrukov
Трогательным архивным снимком поздравил поклонников с Днем семьи, любви и верности народный артист РФ Сергей Безруков.
В честь праздника всех влюбленных прославленный актер выложил в Instagram нежное фото с 36-летней супругой — сценаристом Анной Матисон — и маленькими наследниками — четырехлетней Марией и годовалым сыном Степаном. В кадре: малыши сидят на плечах у родителей, при этом супруга артиста снова спрятала свое лицо. Сергей же улыбается, источая настоящее счастье.
«С днем Петра и Февронии! С днем семьи! С праздником! Добра! Любви! Счастья! Всем вам!!!» — обратился к поклонникам Безруков.
Судя по комментариям к фото, пользователи сети пришли в бурный восторг, увидев звездное семейство в полном составе. Это и понятно: сам актер нечасто публикует кадры с малышами, а фото любимой жены выкладывает только в особых случаях, объясняя это тем, что Матисон очень стесняется.
Как бы то ни было, подписчики Безрукова отмечают, что его семья — является для них примером идеальных отношений. А милые детишки, удивительно похожие на папу, и вовсе вызывают восхищение.
«Очень чувствуется, как вы любите друг друга!!!»
«Так атмосферно! Желаю сохранить брак на долгие годы!»
«А у сына папины щечки! Так мило!»
«Прекрасная семья! Искренне завидую! Какие же вы все-таки молодцы!» — откликались фанаты актера.
Ранее 5-tv.ru показал милейшее селфи Сергея Безрукова с маленькой дочкой.
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