«Зениту» вручат кубок РПЛ сразу после домашнего матча с ФК «Сочи»

Матч «Зенит — Сочи» уже не повлияет на итоги Российского чемпионата по футболу, но за игрой будут следить болельщики всей страны, потому что сразу после второго тайма состоится церемония награждения петербургской команды. «Зенит» досрочно — чемпион страны.

Награду уже привезли в город на Неве, устроили кубку экскурсию, но с командой он не пересекался — в том числе из-за особых санитарных требований.

Домашняя арена петербургского клуба «Зенит» сегодня открылась за два часа до стартового свистка — в 16:00. Болельщиков убедительно попросили приходить заранее. Стандартные процедуры осмотра теперь требуют больше времени, чем обычно. В плане предматчевого осмотра фанаты теперь стали еще ближе к своим кумирам-футболистам.

Андрей Захаров расскажет подробнее.