🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 июля, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 9 июля, Луна в Рыбах — период эмоциональности и мечтательности. Отличный период для творческой самореализации и воплощения самых смелых идей. Также отличное время для занятий домашними делами.

♈ Овен

Овен, по характеру вы скорее выбираете активную позицию, чем пассивную. Но этот период заставил вас долго и пристально смотреть на себя в зеркало. В этом нет ничего страшного, порой просто необходимо остановиться и оглянуться.

Космический совет: время приостановить бег.

♉ Телец

Тельцы, пришло время повысить свою самооценку, хватит слушать других людей и пытаться угадать их желания. Вы самобытны, в тетради вашей жизни еще очень много чистых листов, которые можно заполнить интересными событиями.

Космический совет: перепишите чистовик.

♊ Близнецы

Близнецы, если вы хотите великолепных результатов, то должны посвятить себя работе. Проект требует вашей настойчивости. Вы обязательно получите вознаграждение за труд. Пусть ваши победы придадут вам мотивацию, необходимую для того, чтобы продолжать приближаться к целям.

Космический совет: будьте привержены своим целям.

♋ Рак

Раки, попробуйте начать вести дневник, если еще этого не сделали. Записывайте свои мысли, мечты, планы. Есть мнение, что если проговаривать свои желания, то они обязательно сбудутся. К тому же, записи помогут вам проанализировать ваши поступки и найти решение актуальных проблем.

Космический совет: начните вести дневник.