Фанаты «Зенита» устроили огненное шоу на Неве в честь чемпионства «сине-бело-голубых»

С петербургским колоритом и уважением к санитарным требованиям фанаты «Зенита» отмечают седьмое чемпионство своей любимой команды.

Эта победа особенная, потому что в условиях пандемии, потому что подтвердили титул, потому что досрочно, потому что достойно, показывая по-настоящему качественный футбол.

И хотя до окончания турнира осталось еще три тура, после матча с командой «Сочи», зенитовцев официально наградили кубком и медалями.

Андрей Захаров все видел.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что сборной «Зенита» вручили кубок чемпионов Российской премьер-лиги.