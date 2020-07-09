Фанаты «Зенита» устроили огненное шоу на Неве в честь чемпионства «сине-бело-голубых»
Петербургский клуб в седьмой раз становится чемпионом России по футболу Российской премьер-лиги.
Закрыть
Смотрите также:
Четыре имени мужчин, наиболее склонных к предательству и двуличию
«Смотрите на „Сибирь“!» — как в последние секунды развели в воздухе два самолета
«Не люблю давать интервью о чужих отношениях»: Родион Газманов о новом романе Лизы Арзамасовой
Вылавировала! Богомолов выложил в сеть смешное видео с «пьяной и влюбленной» Собчак
Илья Авербух прокомментировал роман со звездой «Папиных дочек» Лизой Арзамасовой
ТОП-3 знака зодиака, которые обречены расплачиваться за грехи прошлой жизни
«Неужели малыш родился?» — в сети обсуждают фото Корчевникова у роддома
«Необратимые нарушения мозга»: Сын Алибасова прокомментировал шансы отца на выздоровление
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 7 июля, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 3 июля, для всех знаков зодиака
Фото, видео: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov
С петербургским колоритом и уважением к санитарным требованиям фанаты «Зенита» отмечают седьмое чемпионство своей любимой команды.
Эта победа особенная, потому что в условиях пандемии, потому что подтвердили титул, потому что досрочно, потому что достойно, показывая по-настоящему качественный футбол.
И хотя до окончания турнира осталось еще три тура, после матча с командой «Сочи», зенитовцев официально наградили кубком и медалями.
Андрей Захаров все видел.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что сборной «Зенита» вручили кубок чемпионов Российской премьер-лиги.
Читайте также
87%
-0.93 80.41
-1.06
Нашли ошибку?