Пили коньяк, ели икру: гости историка Соколова, подозреваемого в расчленении аспирантки, о вечере после убийства

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К тому моменту Анастасия Ещенко, предположительно, уже была мертва и ее тело находилось в одной из комнат.

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Фото, видео: ТАСС / Ковалев Петр; 5-tv.ru

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Пили коньяк и закусывали икрой, а в соседней комнате лежала убитая девушка. Шокирующие подробности дела историка Олега Соколова, его обвиняют в том, что он застрелил, а потом расчленил свою аспирантку Анастасию Ещенко.

В суде дали показания люди, которые оказались рядом с доцентом в те страшные часы, когда он пытался замести следы преступления.

Свое первое телевизионное интервью эти свидетели дали нашему корреспонденту Алексею Полторанину.

Ранее 5-tv.ru рассказывал новые подробности скандала Соколова и его жертвы.

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