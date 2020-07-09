Пили коньяк, ели икру: гости историка Соколова, подозреваемого в расчленении аспирантки, о вечере после убийства

Пили коньяк и закусывали икрой, а в соседней комнате лежала убитая девушка. Шокирующие подробности дела историка Олега Соколова, его обвиняют в том, что он застрелил, а потом расчленил свою аспирантку Анастасию Ещенко.

В суде дали показания люди, которые оказались рядом с доцентом в те страшные часы, когда он пытался замести следы преступления.

Свое первое телевизионное интервью эти свидетели дали нашему корреспонденту Алексею Полторанину.

Ранее 5-tv.ru рассказывал новые подробности скандала Соколова и его жертвы.