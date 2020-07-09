Защита Ефремова собирается добиваться в суде оправдания актера

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев собирается добиваться в суде оправдания актера, ставшего участником «пьяного» ДТП, в котором погиб человек. Об этом юрист сообщил в интервью ТАСС.

«Любой нормальный адвокат добивается оправдания. И я не исключение. Я собрал достаточно доказательств, чтобы убедить суд в невиновности Ефремова, а дальше, что будет — покажет суд», — цитирует агентство Пашаева.

ДТП с участием Михаила Ефремова произошло поздно вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве. Экспертиза показала, что в момент аварии актер был под действием алкоголя и наркотиков. В результате столкновения автомобилей погиб 58-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский, комментируя противоречивые заявления Пашаева обвинил его в ведении «подковерной игры».