Защита Ефремова собирается добиваться в суде оправдания актера
По словам Эльмана Пашаева, так поступает «любой нормальный адвокат».
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Фото, видео: ТАСС / Пресс служба Таганского суда; 5-tv.ru
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев собирается добиваться в суде оправдания актера, ставшего участником «пьяного» ДТП, в котором погиб человек. Об этом юрист сообщил в интервью ТАСС.
«Любой нормальный адвокат добивается оправдания. И я не исключение. Я собрал достаточно доказательств, чтобы убедить суд в невиновности Ефремова, а дальше, что будет — покажет суд», — цитирует агентство Пашаева.
ДТП с участием Михаила Ефремова произошло поздно вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве. Экспертиза показала, что в момент аварии актер был под действием алкоголя и наркотиков. В результате столкновения автомобилей погиб 58-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров.
Как ранее сообщал 5-tv.ru, адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский, комментируя противоречивые заявления Пашаева обвинил его в ведении «подковерной игры».
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