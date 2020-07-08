Подковерной игрой считает противоречивые высказывания адвоката Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП на Смоленской площади в Москве, защитник потерпевшей стороны Александр Добровинский. В комментарии 5-tv.ru юрист обратил внимание на тот факт, что Эльман Пашаев слишком часто меняет позицию.

«Началась некая подковерная игра. И если мы возьмем за основу все, что было сказано в течение этого месяца, а у нас 8-го числа исполняется месяц с этой трагедии, то мы видим, насколько менялась позиция за это время», — сказал Добровинский.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, авария, закончившаяся смертью одного из ее участников, произошла поздно вечером 8 июня. Jeep Grand Cherokee Михаила Ефремова вылетел на встречную полосу и врезался в автомобиль Lada, за рулем которого был курьер Сергей Захаров. Экспертиза показала, что актер в момент ДТП находился в алкогольном и наркотическом опьянении. Сразу после аварии он признал свою вину и заявил о готовности помочь семье погибшего. Однако на днях адвокат артиста Эльман Пашаев сообщил, что актер признать вину отказался. Позже защитник уточнил, что «частично» признает нахождение Ефремова за рулем. Пашаев также заявлял, что собрал доказательства невиновности своего подзащитного. Михаил Ефремов все это время ожидает суда под домашним арестом.