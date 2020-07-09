Ветер раздувает пламя: в Волгоградской области продолжается борьба с природными пожарами

Эфирная новость 23

По последним данным, огонь полностью уничтожил пятнадцать построек, включая жилой дом.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Volodymyr Tarasov

Поволжье задыхается от жары и дыма от природных пожаров. В регионе — аномальная засуха, температура не опускается ниже 40 градусов. Это и стало причиной масштабной огненной стихии.

Самая сложная ситуация сейчас в Волгоградской области. Там сильный степной ветер раздувает пламя и разносит искры на большие расстояния.

Полыхают поля и леса, в ряде жилых поселков идет эвакуация населения. Находиться в домах уже слишком опасно.

Вся последняя информация у Светланы Бобруенко.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что крупный торговый центр полыхает в нефтяной столице Татарстана.

Читайте также

+14° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
71.24
-0.93 80.41
-1.06
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:43
«Ну куда деться?» — Арзамасова прокомментировала роман с Авербухом
9:35
Журналист раскрыла темные пятна биографии задержанного Сергея Фургала
9:27
Лоза раскритиковал «недоученных» студентов за игру в КВН
9:22
Задержанный за убийство Фургал подозревается и в других преступлениях
9:14
Разрушенную боевиками электростанцию восстановили в Сирии
9:03
Ветер раздувает пламя: в Волгоградской области продолжается борьба с природными пожарами

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 июля, для всех знаков зодиака
«День чуда»: Корчевников показал, что делал в роддоме
«Не люблю давать интервью о чужих отношениях»: Родион Газманов о новом романе Лизы Арзамасовой

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок