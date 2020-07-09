Ветер раздувает пламя: в Волгоградской области продолжается борьба с природными пожарами

Поволжье задыхается от жары и дыма от природных пожаров. В регионе — аномальная засуха, температура не опускается ниже 40 градусов. Это и стало причиной масштабной огненной стихии.

Самая сложная ситуация сейчас в Волгоградской области. Там сильный степной ветер раздувает пламя и разносит искры на большие расстояния.

Полыхают поля и леса, в ряде жилых поселков идет эвакуация населения. Находиться в домах уже слишком опасно.

Вся последняя информация у Светланы Бобруенко.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что крупный торговый центр полыхает в нефтяной столице Татарстана.