Ветер раздувает пламя: в Волгоградской области продолжается борьба с природными пожарами
По последним данным, огонь полностью уничтожил пятнадцать построек, включая жилой дом.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Volodymyr Tarasov
Поволжье задыхается от жары и дыма от природных пожаров. В регионе — аномальная засуха, температура не опускается ниже 40 градусов. Это и стало причиной масштабной огненной стихии.
Самая сложная ситуация сейчас в Волгоградской области. Там сильный степной ветер раздувает пламя и разносит искры на большие расстояния.
Полыхают поля и леса, в ряде жилых поселков идет эвакуация населения. Находиться в домах уже слишком опасно.
Вся последняя информация у Светланы Бобруенко.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что крупный торговый центр полыхает в нефтяной столице Татарстана.
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