На Пятом канале акция «День добрых дел» для Валеры Лавриненко
У девятилетнего мальчика — врожденный ложный сустав левой голени. Пораженные кости ребенка ломаются при любом движении.
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Фото, видео: 5-tv.ru
На Пятом канале «День добрых дел». Каждый четверг мы рассказываем о детях, которым требуется дорогостоящее лечение. Чтобы помочь, достаточно отправить СМС на номер 3242 и указать цифрами сумму, которую вы готовы пожертвовать.
Сегодня вместе с фондом «Линия жизни» мы собираем деньги для девятилетнего Валеры. У мальчика серьезная патология — врожденный ложный сустав левой голени. Пораженные кости ребенка ломаются при любом движении. Очередной перелом уже может привести к ампутации.
Защитить хрупкие кости мальчика может только замена сустава на телескопический штифт, причем отечественного производства — он в разы дешевле импортных имплантатов, стоит протез 775 тысяч рублей.
Но для многодетной семьи из Новосибирска — это очень большая сумма. Помочь ребенку снова встать на ноги можно только всем вместе.
Ян Воскресенский навестил мальчика.
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