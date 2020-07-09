На Пятом канале акция «День добрых дел» для Валеры Лавриненко

На Пятом канале «День добрых дел». Каждый четверг мы рассказываем о детях, которым требуется дорогостоящее лечение. Чтобы помочь, достаточно отправить СМС на номер 3242 и указать цифрами сумму, которую вы готовы пожертвовать.

Сегодня вместе с фондом «Линия жизни» мы собираем деньги для девятилетнего Валеры. У мальчика серьезная патология — врожденный ложный сустав левой голени. Пораженные кости ребенка ломаются при любом движении. Очередной перелом уже может привести к ампутации.

Защитить хрупкие кости мальчика может только замена сустава на телескопический штифт, причем отечественного производства — он в разы дешевле импортных имплантатов, стоит протез 775 тысяч рублей.

Но для многодетной семьи из Новосибирска — это очень большая сумма. Помочь ребенку снова встать на ноги можно только всем вместе.

Ян Воскресенский навестил мальчика.