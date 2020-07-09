«Чем проще, тем лучше»: как выбрать «правильное» мороженое детям

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Валентин Черников
Эксклюзив 44

Гастроэнтеролог и диетолог Нурия Дианова рассказала, как выбирать и правильно потреблять холодное лакомство

Фото, видео: www.globallookpress.com / Christina Horsten; 5-tv.ru

Чем проще мороженое по составу, тем оно менее вредно. Такой совет дала врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова. По ее словам, чтобы выбрать качественное мороженое, нужно читать упаковку и желательно следить за тестированиями Росконтроля. Это поможет уберечь себя и своих детей от фальсификации.

«Я бы советовала выбирать самое простое мороженое — сливочный пломбир с содержанием жира 15%. Мои дети любят фруктовый лед, но я стараюсь его не покупать. Там красители, добавки, которые выступают аллергенами, там больше консервантов. Более того, в нем содержится жидкий наполнитель с сахаром. В случае с фруктовым льдом мы потребляем быстрые углеводы, а вместе с пломбиром — и белки, и жиры, и углеводы», — сообщила Дианова.

Все остальное мороженое кроме пломбира потенциально может оказаться вредным — никогда не знаешь, что включил в его состав производитель. Здесь потребителю придется руководствоваться своим вкусом и интуицией.

Тем, кто следит за собственным весом, полезно знать о количестве порций и периодичности употребления сливочного десерта. Худеющим стоит выбирать мороженое, которое продается поштучно. Лучше избегать больших, семейных порций, чтобы не допускать переедания. Семейные порции мороженого допустимы, если речь идет о большой компании.

Для удовлетворения желания съесть холодное лакомство достаточно приобрести одно мороженое. Употребляя пломбир по одной порции несколько раз в неделю, человек не поправится. В частности, этим продуктом можно заменять стандартные молочные порции во время полдника.

Снизить калорийность продукта можно, смешав его с ягодами. Энергетическая ценность шербета ниже, чем у пломбира. Чаще всего в покупном шербете содержатся натуральные ингредиенты. Поэтому его можно купить либо сделать дома. Для этого нужно перемолоть ягоды блендером. Если ягоды кислые, можно создать натуральный сахарозаменитель — смешать с бананами, добавить сливки или молоко.

Ранее 5-tv.ru писал, кому не стоит есть мороженое — советы терапевта.

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