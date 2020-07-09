Все люди мечтают и порой, оказавшись в том или ином городе в роли туриста, невольно ищут знаковые места, где можно загадать желание. В итальянской Вероне путешественники трут бюст бронзовой статуи Джульетты, а во Флоренции исполнителем желаний является флорентийский кабанчик. В Милане нужно покружиться на пятке в центре галереи Витторио Эммануэле. В Париже мечтатели отправляются на кладбище Пер Лашез и касаются «причинного места» памятника на могиле журналиста Виктора Нуара. А какие мистические места существуют в России? Смотрите в подборке 5-tv.ru о российских памятниках, исполняющих желания.

Станция метро «Площадь Революции» в Москве

Одна из первых станций московского метрополитена была открыта в 1938-м и сейчас входит в список культурного наследия. Выход и вход на «Площадь Революции» расположен прямо возле стен Кремля. Но почему на этой станции можно загадать желание? Все дело в том, что в ее вестибюле находится 76 бронзовых скульптур архитектора Матвея Манизера, и почти с каждой из них связаны определенные легенды и поверья.

Фото: ТАСС / Сергей Фадеичев

Считается, что если утром прикоснуться к пистолету в руках статуи чекиста или к флажку у матроса — день выдастся удачным. Нос бронзовой собаке, которая показана на фото выше, трут студенты для успешной сдачи зачета, а для экзамена трут лапу.

Памятник «Нулевой километр» в Екатеринбурге

В самом современном и прогрессивном городе Урала существует памятник, который любят не только туристы, но и местные жители. «Нулевой километр» был установлен в 1986-м возле Главпочтамта и обозначает географический центр города. Правда, за 34 года центр Екатеринбурга заметно сдвинулся. Но именно от этой точки отсчитывали расстояние до других городов.

Фото: Wikimapia.org

Существует два ритуала для загадывания желаний на «Нулевом километре». Первый заключается в том, чтобы встать в центр памятника, перекинуть монетку через плечо и загадать желание. Но если вам не нравится этот вариант, то можете встать в центр круга и покрутиться по часовой стрелке несколько раз.

Большой дольмен в Джубге

Древние обрядовые сооружения эпохи Бронзы (3000 — 2100 гг. до Рождества Христова), которые служили местом для погребальных обрядов, можно посетить в поселке Джубга в Туапсинском районе Краснодарского края. Возраст этих «домиков» насчитывает уже около пяти тысяч лет, а найти их можно по всей территории Кавказа. В Дужбге располагается самый большой из них.

Фото: ТАСС / Виталий Тимкин

Чтобы загадать желание, подходите к дольмену слева и плотно прижмите руку к месту, где есть небольшая вмятина. Загадывайте желание медленно и вдумчиво. Не попросите у дольмена лишнего.

Атланты в Санкт-Петербурге

В Северной столице огромное количество мистических мест, где можно загадать желание. Конечно, никто не забыл про Чижика-Пыжика, памятник коту Елисею и кошке Василисе, зайчика на Петропавловской крепости и другие. Но во всех этих маленьких исполнителей желаний нужно попасть монеткой. Чтобы ваша заветная просьба сбылась наверняка, отправьтесь на Дворцовую площадь и найдите Портик Нового Эрмитажа.

Фото: Фотохроника ТАСС / Игорь Зотин

Вход в Портик украшают десять фигур атлантов архитектора Александра Теребенева, выполненные из серого сердобольского гранита. Поверье о том, что потерев большой палец одного из Атлантов, желание обязательно исполнится, появилось около 20 лет назад. Особенно место любят молодожены.

Мавзолей казанских ханов в Казани

Одна из самых «мощных» достопримечательностей, расположенных возле Казанского Кремля. Захоронение было обнаружено случайно в 1977-м во время прокладки ливневых труб под «падающей» башней Сююмбике — еще одна местная достопримечательность, которую окрестили казанской Пизанской башней. За десять лет раскопок удалось найти пять захоронений, две из которых принадлежат казанским ханам, умершим в 1467-м и 1518-м.

Фото: ТАСС / Егор Алеев

Посетить мавзолей можно бесплатно. Раньше руины были открыты и туристы кидали туда монетки, загадывая желания. Сейчас их закрыли стеклянным навесом, но постоять возле этого места и попросить ханов о чем-либо — обязательно во время посещения Казани.

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