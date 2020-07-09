PayPal прекратит внутренние переводы в России

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Валентин Черников
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Международная платежная система изменит бизнес-модель в РФ.

PayPal прекратит внутренние переводы в России

Фото: www.globallookpress.com / via www.imago-images.de

Международная платежная система PayPal прекратит внутренние денежные переводы в России с августа. Об этом сообщает «Экономика сегодня». В конце июля компания запустит на территории страны новую бизнес-модель с фокусом на трансграничные операции российских пользователей по отправке и получению платежей.

Руководство PayPal приняло такое решение на основе исследования работы компании в РФ на протяжении последних пяти лет. По оценкам аналитиков, основные конкурентные преимущества связаны с международными платежами. Сервисом активно пользуются клиенты, которым нужно произвести трансграничный денежный перевод или оплатить товар на иностранной торговой площадке.

Прибыль организации по внутрироссийским операциям по итогам прошлого года составила всего 4%, уточняет ТАСС. Несмотря на изменения, головной офис российского подразделения PayPal продолжит работать. Информацию об отказе от работы на внутреннем рынке компания направлена в Центробанк.

PayPal — крупнейшая международная дебетовая электронная платежная система. Позволяет клиентам оплачивать счета и покупки, отправлять и принимать денежные переводы.

Ранее 5-tv.ru писал, что в WhatsApp появилась функция электронных платежей.

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