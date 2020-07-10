Путин поблагодарил Агентство стратегических инициатив за продвижение значимых проектов

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Заседание наблюдательного совета организации президент РФ открыл перечислением последних достижений, основанных на опыте.

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Фото, видео: Wikipedia.org / Asipnp; 5-tv.ru

Агентство стратегических инициатив (АСИ) и рабочая группа Госсовета до конца года проанализируют основные барьеры, возникающие в социальной сфере. Например, с чем сталкивается семья при рождении ребенка.

Социальную инициативу поддержал президент на заседании наблюдательного совета АСИ. До этого Агентство занималось, прежде всего, ликвидацией административных барьеров для бизнеса, опыт есть, методы признаны успешными, а новые направления — диктует сама жизнь — убедился Алексей Лазуренко.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Москва возглавила рейтинг АСИ по инвестклимату регионов.

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