Жуткий потоп в Рузе: как в Подмосковье смыло дома из-за прорыва дамбы — видео
Из-за обрушившейся на Московскую область непогоды несколько тысяч людей остались без света.
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Фото, видео: 5-tv.ru
В Подмосковье устраняют последствия мощной грозы, обрушившейся на регион накануне. Несколько тысяч человек надолго остались без света, но сейчас электроснабжение восстановлено практически полностью.
Сложная ситуация в Рузе. Там из-за ливней прорвало дамбу, и вода хлынула на дачные поселки. Из пострадавшего района эвакуировали больше 50 человек. Воду из частного сектора уже откачали, идут восстановительные работы.
В усиленном режиме пришлось работать и коммунальщикам Архангельской области. Шквалистый ветер срывал крыши с домов и валил деревья. От удара стихии погнулся крест на одной из местных церквей. Пострадали также школа и котельная.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как маленькая речка превратилась в цунами.
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