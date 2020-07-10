В Подмосковье устраняют последствия мощной грозы, обрушившейся на регион накануне. Несколько тысяч человек надолго остались без света, но сейчас электроснабжение восстановлено практически полностью.

Сложная ситуация в Рузе. Там из-за ливней прорвало дамбу, и вода хлынула на дачные поселки. Из пострадавшего района эвакуировали больше 50 человек. Воду из частного сектора уже откачали, идут восстановительные работы.

В усиленном режиме пришлось работать и коммунальщикам Архангельской области. Шквалистый ветер срывал крыши с домов и валил деревья. От удара стихии погнулся крест на одной из местных церквей. Пострадали также школа и котельная.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как маленькая речка превратилась в цунами.