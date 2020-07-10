Обломки старинного корабля XIX века нашли в Балтийском море — видео

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Ученые пытаются выяснить, кому принадлежало судно.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Hartmut Schmidt; 5-tv.ru

Внимание ученых Калининградской области сейчас приковано к обломкам старинного корабля. Фрагменты судна были найдены на пляже города Пионерский.

Вероятно, их просто вынесло на берег после того, как они более сотни лет пролежали на дне Балтийского моря. По мнению экспертов, это части корабля, который затонул в XIX веке.

Кому он принадлежал, еще предстоит выяснить. Сейчас детали старинного судна в музее мирового океана. Чтобы доставить их туда, потребовалась спецтехника. Общий вес находки 300 килограммов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что строительство самого мощного в мире атомного ледокола началось в Приморье.

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