Внимание ученых Калининградской области сейчас приковано к обломкам старинного корабля. Фрагменты судна были найдены на пляже города Пионерский.

Вероятно, их просто вынесло на берег после того, как они более сотни лет пролежали на дне Балтийского моря. По мнению экспертов, это части корабля, который затонул в XIX веке.

Кому он принадлежал, еще предстоит выяснить. Сейчас детали старинного судна в музее мирового океана. Чтобы доставить их туда, потребовалась спецтехника. Общий вес находки 300 килограммов.

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