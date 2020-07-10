«Малюсенький кусочек счастья»: Ивлеева представила фотоотчет с годовщины свадьбы с Элджеем
Известная блогер поделилась забавными кадрами с шумной вечеринки.
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Фото, видео: Instagram @_agentgirl_, @alextveryakov
Скандально известная телеведущая и блогер Настя Ивлеева с грандиозным размахом отметила годовщину свадьбы с рэпером Элджеем. На вечеринке по праздничному случаю, кажется, было все: самые топовые звездные гости, прекрасный фуршет, красочный салют и даже стрельбища из автомата.
Несмотря на то, что праздник состоялся еще 7 июля, блогер по сей день продолжает делиться с поклонниками кадрами с вечеринки. Как признается сама Настя, для нее не свойственно открыто обсуждать с кем-либо личную жизнь, однако годовщина свадьбы — исключение.
«Решила показать малюсенький кусочек как счастливо отмечаем год ******** (замечательной — Прим.ред.) супружеской жизни во дворе собственного дома с лучшими друзьями! Бабоньки, помните, счастливая семейная жизнь — это когда вы не болтаете о ней на каждом углу! @sayonaraboy, ты — самый лучший муж и самый лучший друг! Навсегда!» — подписала трогательные фото Ивлеева.
А также выразила огромную благодарность всем, кто смог разделить с ней эту радость лично, и, в частности, многочисленным поклонникам, друзьям и знакомым, нашедшим время для поздравления.
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В комментариях фолловеры в очередной раз обратились к телеведущей, пожелав ей счастливой и беззаботной семейной жизни, а также намекнули, что ждут от пары приятных сюрпризов в виде маленьких наследников.
«Вы словно с другой планеты! Обалденные!»
«Очень круто! Счастья вам! И с маленькими не затягивайте!»
«Самая крутая пара! Обожаю вас! Будьте счастливы, дорогие!» — откликались пользователи сети.
Ранее 5-tv.ru рассказал, как отреагировала Настя Ивлеева на хейтеров, раскритиковавших ее за стрельбу из автомата на годовщине свадьбы.
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