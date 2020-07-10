«Артистизм так и прет!» — Дочь Харламова зажигательно станцевала под дождем

|
Валентин Черников
746

Шестилетняя Настя скрасила будни отца на фоне подготовки к разводу с Асмус.

Фото, видео: Instagram @garikkharlamov, @a_kharlamova_

Артистический талант с каждым годом все отчетливее угадывается в наследнице Гарика Харламова и Кристины Асмус. К такому выводу в очередной раз пришли поклонники резидента Comedy Club после публикации на его странице в Instagram видео с шестилетней Настей.

Как видно из поста, отец с дочерью отправились на прогулку. Они любовались видом на реку, ели жареную кукурузу, играли, шутили и в целом весело проводили время. Особенно подписчиков Харламова впечатлил момент, когда девочка взгромоздилась на скамейку у входа в кафе и зажигательно станцевала под открытым небом.

«Танцы под дождем, е-е-е! Что за танцы!» — прокомментировал сквозь смех снимающий на камеру Гарик.

Instagram @garikkharlamov

Маленькая Настя крутила бедрами и запускала пальцы в волосы. Пользователи в комментариях остались в восхищении.

«Артистизм так и прет!»

«Папкина копия»;

«Этот танец — лучшее, что я видел за последнее время», — оценили фолловеры.

В последние дни Настя проводит много времени с папой, скрашивая его будни на фоне подготовки к разводу с женой. О решении супругов развестись стало известно в конце июня. Об этом звезды известили своих подписчиков в соцсетях. При этом пара заявила, что в случившемся никто не виноват — прошла любовь.

Ранее 5-tv.ru писал, что ведущий Comment Out Владимир Маркони объяснил шутку о разводе Асмус и Харламова.

Читайте также

+18° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 49%
70.88
-0.36 80.41
-1.06
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:11
«Нагрузка увеличилась»: Владимир Драчев объяснил свой уход с поста президента СБР
13:05
Неизвестные похитили Ольгу Бузову в центре Москвы
12:59
«Добро пожаловать в мир!» — тренер «Зенита» показал новорожденную внучку
12:53
Персональные данные мошенников предложили передавать их жертвам
12:44
«Артистизм так и прет!» — Дочь Харламова зажигательно станцевала под дождем
12:38
«Лучший мой подарочек — это ты!»: Советские мультфильмы, которые могут напугать любого ребенка

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 июля, для всех знаков зодиака
Антон Сихарулидзе раскрыл, почему не женился на Елене Бережной
«Не люблю давать интервью о чужих отношениях»: Родион Газманов о новом романе Лизы Арзамасовой

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок