«Артистизм так и прет!» — Дочь Харламова зажигательно станцевала под дождем
Шестилетняя Настя скрасила будни отца на фоне подготовки к разводу с Асмус.
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Фото, видео: Instagram @garikkharlamov, @a_kharlamova_
Артистический талант с каждым годом все отчетливее угадывается в наследнице Гарика Харламова и Кристины Асмус. К такому выводу в очередной раз пришли поклонники резидента Comedy Club после публикации на его странице в Instagram видео с шестилетней Настей.
Как видно из поста, отец с дочерью отправились на прогулку. Они любовались видом на реку, ели жареную кукурузу, играли, шутили и в целом весело проводили время. Особенно подписчиков Харламова впечатлил момент, когда девочка взгромоздилась на скамейку у входа в кафе и зажигательно станцевала под открытым небом.
«Танцы под дождем, е-е-е! Что за танцы!» — прокомментировал сквозь смех снимающий на камеру Гарик.
Маленькая Настя крутила бедрами и запускала пальцы в волосы. Пользователи в комментариях остались в восхищении.
«Артистизм так и прет!»
«Папкина копия»;
«Этот танец — лучшее, что я видел за последнее время», — оценили фолловеры.
В последние дни Настя проводит много времени с папой, скрашивая его будни на фоне подготовки к разводу с женой. О решении супругов развестись стало известно в конце июня. Об этом звезды известили своих подписчиков в соцсетях. При этом пара заявила, что в случившемся никто не виноват — прошла любовь.
Ранее 5-tv.ru писал, что ведущий Comment Out Владимир Маркони объяснил шутку о разводе Асмус и Харламова.
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