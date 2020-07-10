Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для Валеры Лавриненко
У девятилетнего мальчика — врожденный ложный сустав левой голени. Помочь ему может установка металлического штифта.
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Фото, видео: 5-tv.ru
Сегодня подводим итоги акции «День добрый дел». Накануне героем нашего сюжета стал 9-летний Валера из Новосибирска. У него редкое заболевание — врожденный ложный сустав голени. Из-за этого кости левой ноги у него ломаются и не срастаются. Помочь может установка металлического штифта.
Операция бесплатная, но сам имплант стоит почти 800 тысяч рублей. На помощь семье пришли вы — зрители Пятого канала. Всего за один день вы перечислили в Фонд «Линия жизни» 4 миллиона 231 тысячу 234 рубля. Спасибо вам!
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