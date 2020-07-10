Видео: мать выбросила ребенка с третьего этажа, чтобы спасти от пожара

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Виктория Андреева
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По предварительным данным, мальчик отделался незначительными ушибами.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Will Lester

В США матери пришлось выбросить собственного ребенка с третьего этажа, чтобы спасти от крупного пожара. 5-tv.ru публикует кадры с места событий.

Как удалось выяснить, жуткая драма разыгралась в одном из штатов США днем 10 июля. Пожар вспыхнул на третьем этаже многоэтажного дома столь внезапно и распространился так быстро, что находящаяся в квартире женщина и ребенок просто не смогли выбраться через входную дверь. Оба оказались заблокированы на балконе.

В считанные минуты языки пламени достигли помещения, и мать приняла решение прыгать вниз. Столпившиеся на улице очевидцы протягивали руки вверх, давая понять, что готовы принять малыша. Недолго думая, американка бросила трехлетнего мальчика с третьего этажа. В результате падения ребенок получил лишь незначительные ушибы.

Оставался ли кто-то еще в горящей квартире помимо матери и сына — доподлинно неизвестно.

Ранее 5-tv.ru сообщал о крупном пожаре на пассажирском судне с российскими вахтовиками в Охотском море. 

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