«Обо всем этом я напишу книгу»: Тимати поделился планами на будущее
Рэпер и бизнесмен выложил подборку ностальгических фото из своей бурной юности.
Закрыть
Смотрите также:
Четыре имени мужчин, наиболее склонных к предательству и двуличию
«Не люблю давать интервью о чужих отношениях»: Родион Газманов о новом романе Лизы Арзамасовой
Илья Авербух прокомментировал роман со звездой «Папиных дочек» Лизой Арзамасовой
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 9 июля, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 10 июля, для всех знаков зодиака
«Неужели малыш родился?» — в сети обсуждают фото Корчевникова у роддома
«Необратимые нарушения мозга»: Сын Алибасова прокомментировал шансы отца на выздоровление
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 7 июля, для всех знаков зодиака
«День чуда»: Корчевников показал, что делал в роддоме
«Ей — стабильность, ему — романтика»: Сексолог о романе Авербуха и Арзамасовой
Фото, видео: ТАСС / Шарифулин Валерий; Instagram @timatiofficial
Тимур Юнусов, больше известный, как Тимати, начал вспоминать былые дни, выложив целую серию ретро-снимков прошлых лет в сторис у себя на странице в Instagram. Там же он внезапно написал, что собирается написать книгу.
Среди опубликованных фотографий певца можно увидеть детские снимки, на которых он вместе с Кириллом Толмацким. В подростковом возрасте он подружился с Децлом, что и определило его интерес к рэперской музыке на всю жизнь. Кроме того, он выложил и целую серию кадров с американскими знаменитостями — Пэрис Хилтон, Снуп Догом, Рианной и прочими.
«Обо всем этом я напишу книгу», — заявил он в завершение прогулки по прошлому.
Впрочем, эту новость нужно рассматривать с сомнением. В сторис Тимати сообщил, что название книги будет «Я, Гусейн Гасанов», а ведь именно так называется выпущенный его другом блогером Гусейном Гасановым фильм к собственному 26-летию.
Впрочем, Тимати умеет удивлять. 5-tv.ru писал, как рэпер подарил восьмилетнему сыну Филиппа Киркорова люксовый мотоцикл.
Читайте также
46%
0.35 80.27
-0.14
Нашли ошибку?