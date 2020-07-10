«Обо всем этом я напишу книгу»: Тимати поделился планами на будущее

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Алиса Старжевская
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Рэпер и бизнесмен выложил подборку ностальгических фото из своей бурной юности.

Фото, видео: ТАСС / Шарифулин Валерий; Instagram @timatiofficial

Тимур Юнусов, больше известный, как Тимати, начал вспоминать былые дни, выложив целую серию ретро-снимков прошлых лет в сторис у себя на странице в Instagram. Там же он внезапно написал, что собирается написать книгу.

Среди опубликованных фотографий певца можно увидеть детские снимки, на которых он вместе с Кириллом Толмацким. В подростковом возрасте он подружился с Децлом, что и определило его интерес к рэперской музыке на всю жизнь. Кроме того, он выложил и целую серию кадров с американскими знаменитостями — Пэрис Хилтон, Снуп Догом, Рианной и прочими.

«Обо всем этом я напишу книгу», — заявил он в завершение прогулки по прошлому.

Instagram @timatiofficial

Впрочем, эту новость нужно рассматривать с сомнением. В сторис Тимати сообщил, что название книги будет «Я, Гусейн Гасанов», а ведь именно так называется выпущенный его другом блогером Гусейном Гасановым фильм к собственному 26-летию.

Впрочем, Тимати умеет удивлять. 5-tv.ru писал, как рэпер подарил восьмилетнему сыну Филиппа Киркорова люксовый мотоцикл.

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