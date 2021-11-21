Жизнь, как большое кино: лучшие роли Нины Руслановой

Нину Русланову подкинули на порог детдома в 1946-м, когда той не было и года. Фамилию ей придумала инспектор детских садов, назвав ее Руслановой в честь известной певицы. В одном из своих интервью Нина Ивановна предположила даже, что талант артистки передался ей вместе с фамилией. В будущем родня отыщет ее, но артистка так и не решится на встречу с ними.

Что касается семьи, то близких актрисе заменили многочисленные поклонники ее творчества. Кинодивы не стало 21 ноября после продолжительной болезни. 5 декабря ей бы исполнилось 76 лет. 5-tv.ru вспоминает лучшие роли Нины Руслановой.

«Тени исчезают в полдень», Марья Воронова, 1971 год

Первая громкая роль находит Нину Русланову в 70-х. За плечами 26-летней актрисы уже есть несколько картин, однако о славе речи не идет. После съемок в телесериале «Тени исчезают в полдень» к ней приходит первая волна популярности. В будущем в честь героини Руслановой — Марьи Вороновой — назовут утес на Урале.

Кадр из фильма «Тени исчезают в полдень», реж. В. Усков, В. Краснопольский, СССР, 1971 год.

А пока кинолента становится одним из монументальных произведений советского кинематографа. Сюжет рассказывает о становлении СССР, описывает судьбы борцов за новую республику и не забывает о жертвах, что понесли люди для создания новой системы в политике и обществе. Телесериал получил одобрение зрителей, а исполнители главных ролей проснулись знаменитыми.

Партнерами Руслановой по съемочной площадке стали самые обаятельные артисты той эпохи. Одной из ее коллег по проекту была Галина Логинова — мать актрисы Милы Йовович.

«Цыган», Екатерина Филипповна, 1979 год

По признанию Нины Руслановой, она совсем не похожа на свою героиню Катьку в сериале «Цыган». Мол, в реальной жизни никогда не позволяла себе таких легкомысленных отношений с мужчинами. Куда ближе актрисе ее героиня сериала «Тени исчезают в полдень» — сильная и самодостаточная девушка.

Многосерийный фильм «Цыган» полюбился зрителям, нередко его название всплывает в обсуждении самых известных советских картин. Кстати, одного из ярчайших персонажей фильма сыграла именно Нина Русланова. Несмотря на различия в характере с героиней, артистке удалось на все 100% перевоплотиться в легкую на подъем девушку.

Кадр из фильма «Цыган», реж. А. Бланк, СССР, 1979 год.

Так в фильмографии Руслановой появился еще один культовый проект, успех которого окажется столь велик, что в 1985-м снимут его продолжение. Новая кинолента получит название «Возвращение Будулая» и соберет на съемочной площадке исполнителей ролей оригинальной истории.

«Зимняя вишня», Лариса Павловна, 1985 год

Роль в картине «Зимняя вишня» случилась в карьере Нины Руслановой, когда ей стукнуло 40. Сюжет киноленты повествует о женщинах, что успели разочароваться в мужчинах. Нина Ивановна играет здесь не главную роль. В то же время ей удается настолько ярко сыграть сильную женщину, что зритель моментально проникся к артистке уважением. Сам фильм вместе с тем стал культовой лентой эпохи.

Кадр из фильма «Зимняя вишня», реж. И. Масленников, СССР, 1985 год.

«Зимняя вишня» показала женщин своего времени — уставшие от стояния у станка и образа русской бабы, они мечтают обрести простое женское счастье. Не за горами перестройка общества с экономикой и распад государства, а пока персонажи кинокартины живут тогдашними реалиями. В будущем «Зимняя вишня» даже удостоится приза на Всесоюзном кинофестивале «За исследование актуальных нравственных проблем» и даже получит продолжение.

«Собачье сердце», кухарка Дарья Петровна, 1988 год

Являясь актрисой высочайшего класса, Нина Русланова не боялась играть второстепенные роли или женщин, чьи лучшие дни давно миновали. В экранизации повести М. Булгакова «Собачье сердце» артистка предстала перед зрителями в образе обыкновенной кухарки.

В будущем «Собачье сердце» займет собственное место в пантеоне советской киноклассики. А пока кинолента тепло встречена иностранными зрителями, а вот отечественный киноман оценил киноленту хуже. Автор одной из тогдашних рецензий на «Собачье сердце» заявил, что режиссера киноленты стоит четвертовать. Впрочем, спустя время кинополотно получает госпремию.

Кадр из фильма «Собачье сердце», реж. В. Бортко, СССР, 1988 год.

«Вий», жена Явтуха, 2014 год

Из-за проблем со здоровьем Нина Русланова в какой-то момент стала все реже появляться на людях. Вместе с тем артистка нечасто радовала поклонников новыми киноработами. Одним из последних фильмов с ее участием стала экранизация повести Гоголя «Вий». Нина Русланова исполнила в нем роль жены Явтуха, в чьем образе перед зрителями предстал Валерий Золотухин, для которого эта кинокартина также окажется последней.

«Вий» в свою очередь станет хитом кинопроката, ведь над его созданием работали лучшие художники по визуальным эффектам. Отдельный вклад внес отменный актерский состав, ярчайшей звездой которого была несомненная Нина Русланова.

Кадр из фильма «Вий», реж. О. Степеченко, 2014 год.

От чего умерла Нина Русланова?

Летом 2020-го прессе стало известно о жалобах Нины Руслановой на боли в груди. Поклонники звезды ни на шутку перепугались, ведь в этот период страна боролась с эпидемией коронавируса, который для стариков представляет наибольшую опасность. Кроме того, тогда же ученые зафиксировали мощную вспышку на солнце, что могло негативно сказаться на самочувствии пожилой артистки.

Изначально звезда сериала «Цыган» отказывалась ложиться в больницу, однако врачам удалось уговорить пациентку на госпитализацию. Как выяснилось, у Нины Руслановой проблемы с сердцем. Ранее Нина Ивановна уже попадала в больницу, однако в тот раз из-за хронических проблем с легкими.

Несмотря на осведомленность о слабом здоровье кумира, новость о смерти Нины Руслановой стала для ее поклонников неожиданностью. Народная любимица скончалась в возрасте <…>, причина смерти <…>. Соцсети вспоминают самые яркие роли Нины Руслановой, которая помимо творческого наследия оставила после себя дочь и внука. Кроме них у звезды осталась родня со стороны отца.