Названа причина смерти актрисы Нины Руслановой
| Карина Бернтгольц Общество 4 013
Актриса Нина Русланова умерла из-за коронавируса
Фото: ТАСС / ИТАР-ТАСС
11 ноября звезда была госпитализирована.
Названа причина смерти актрисы Нины Руслановой. Как сообщил источник 5-tv.ru, у знаменитости подтвердили коронавирус. Также ей диагностировали дыхательную недостаточность первой-второй степени.
Тем не менее, несмотря на болезнь, Русланова отказывалась ехать в больницу. 11 ноября звезда была все-таки госпитализирована с вирусной пневмонией и мерцательной аритмией. Спасти народную артистку РФ медикам не удалось.
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