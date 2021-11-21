Названа причина смерти актрисы Нины Руслановой

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Карина Бернтгольц
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Актриса Нина Русланова умерла из-за коронавируса

Названа причина смерти актрисы Нины Руслановой

Фото: ТАСС / ИТАР-ТАСС

11 ноября звезда была госпитализирована.

Названа причина смерти актрисы Нины Руслановой. Как сообщил источник 5-tv.ru, у знаменитости подтвердили коронавирус. Также ей диагностировали дыхательную недостаточность первой-второй степени.

Тем не менее, несмотря на болезнь, Русланова отказывалась ехать в больницу. 11 ноября звезда была все-таки госпитализирована с вирусной пневмонией и мерцательной аритмией. Спасти народную артистку РФ медикам не удалось. 

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