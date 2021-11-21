11 ноября звезда была госпитализирована.

Названа причина смерти актрисы Нины Руслановой. Как сообщил источник 5-tv.ru, у знаменитости подтвердили коронавирус. Также ей диагностировали дыхательную недостаточность первой-второй степени.

Тем не менее, несмотря на болезнь, Русланова отказывалась ехать в больницу. 11 ноября звезда была все-таки госпитализирована с вирусной пневмонией и мерцательной аритмией. Спасти народную артистку РФ медикам не удалось.