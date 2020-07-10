Перевал Дятлова самозажегся — фото
О пожаре на печально знаменитом месте Северного Урала сообщила директор заповедника «Денежкин камень».
Фото: www.globallookpress.com / Serguei Fomine
На перевале Дятлова внезапно начался пожар. О стихийном бедствии сообщила в своем Facebook директор заповедника «Денежкин камень» Анна Квашнина.
«Перевал Дятлова самозажегся… Без помощи туристов», — написала научный сотрудник.
На карте, опубликованной в посте почти сутки назад, площадь пожара составляет 56 гектаров.
На сообщение живо откликнулись пользователи, некоторые сходу предположили, что причина пожара — мистическая. Однако большинство уверены, что виноваты любители походов, которых рядом со знаменитым местом всегда немало.
«Опять инопланетяне, огненные шары»;
«Это туристы, 200%», — комментировали фолловеры.
На Северном Урале сейчас стоит очень жаркая сухая погода. Столбик термометра местами поднимается до 38 градусов. Природные пожары фиксируются в различных точках горной цепи.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что лесные пожары в Якутии угрожают спалить несколько поселков.
Читайте также
46%
0.35 80.27
-0.14
Нашли ошибку?