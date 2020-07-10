О пожаре на печально знаменитом месте Северного Урала сообщила директор заповедника «Денежкин камень».

Перевал Дятлова самозажегся — фото

Фото: www.globallookpress.com / Serguei Fomine

На перевале Дятлова внезапно начался пожар. О стихийном бедствии сообщила в своем Facebook директор заповедника «Денежкин камень» Анна Квашнина.

«Перевал Дятлова самозажегся… Без помощи туристов», — написала научный сотрудник.

На карте, опубликованной в посте почти сутки назад, площадь пожара составляет 56 гектаров.

Facebook @anna.kvashnina.5

На сообщение живо откликнулись пользователи, некоторые сходу предположили, что причина пожара — мистическая. Однако большинство уверены, что виноваты любители походов, которых рядом со знаменитым местом всегда немало.

«Опять инопланетяне, огненные шары»;

«Это туристы, 200%», — комментировали фолловеры.

На Северном Урале сейчас стоит очень жаркая сухая погода. Столбик термометра местами поднимается до 38 градусов. Природные пожары фиксируются в различных точках горной цепи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что лесные пожары в Якутии угрожают спалить несколько поселков.

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