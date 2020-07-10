Скончался 23-летний хоккеист «Южного Урала» Павел Крутий

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Карина Бернтгольц
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Спортсмен умер в реанимации, куда был доставлен после тренировочных сборов.

Скончался 23-летний хоккеист «Южного Урала» Павел Крутий

Фото: Instagram @pavelkrutii

Нападающий орского хоккейного клуба «Южный Урал» Павел Крутий умер в 23-летнем возрасте. О трагедии сообщила пресс-служба Федерации хоккея России.

«Федерация хоккея России выражает глубокие соболезнования всем родным, близким, друзьям и всем, кто знал Павла Крутия, в связи с этой тяжелой утратой», — говорится в официальном сообщении организации.

Отмечается, что спортсмен почувствовал себя плохо во время тренировочных сборов. Он был экстренно госпитализирован сотрудниками скорой помощи и доставлен в реанимацию. Там молодой игрок хоккейной команды скончался. В качестве предположительной причины смерти Крутия медики называют тромбоэмболию легочной артерии (закупорка одной или нескольких артерий в легких — Прим.ред.).

Нападающий клуба «Южный Урал», выступающего в Высшей хоккейной лиге, Павел Крутий учился в хоккейной школе «Амур» в Хабаровске. Ранее он играл за карагандинский хоккейный клуб Сарыарка.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что чемпион мира по плаванию среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Александр Макаров скончался в возрасте 23 лет.

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