Станцию метро «Новокрестовская» в Петербурге переименуют в честь «Зенита»

На заседании Комитета по культуре Петербурга представители топонимической комиссии поддержали предложение переименовать станцию метрополитена «Новокрестовская» в «Зенит». Решение было принято большинством голосов: 17 — за, шесть — против, а трое воздержались, сообщают в пресс-службе администрации губернатора Санкт-Петербурга.

Заседание прошло при участии вице-губернатора Северной столицы Владимира Кириллова. На нем обсуждали возможное переименование сразу трех станций — «Новокрестовской», «Шушар» и еще не запущенной в эксплуатацию «Юго-Западной». Но положительное решение было принято только в отношении «Новокрестовской».

Владимир Кириллов горячо поддержал предложение, указав на важность ФК «Зенит» для всех жителей города. Кроме того, клуб на днях одержал победу в чемпионате Российской Премьер-Лиги, и это было бы очень символично. Также новое название могло бы сделать станцию более узнаваемой для туристов.

Топонимическая комиссия не имеет законодательной силы, но может вносить свои рекомендации, а вот окончательное решение будет принято губернатором Петербурга Александром Бегловым.

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