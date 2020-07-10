Чисто питерская травма: девушка врезалась головой в опору моста — видео

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Карина Бернтгольц
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Для участницы вечеринки на катере по рекам и каналам Северной столицы веселое мероприятие закончилось не самым приятным образом.

Фото, видео: РИА Новости / Алексей Даничев; Вконтакте @the_first_social

Вечеринка на катере в Петербурге для одной из участниц закончилась плачевно. Компания из нескольких девушек и парней в купальниках собралась на водную прогулку по рекам и каналам Северной столицы, однако насладиться отдыхом получилось не у всех.

Встав на палубу, одна из девушек не рассчитала, что судно приближается к мосту и не успела пригнуться. В результате она ударилась о переправу головой. Видео инцидента было впоследствии опубликовано в социальных сетях.

Как себя чувствовала пострадавшая после такого нелепого случая, неизвестно. Интернет-пользователи надеются, что с ней все в порядке. Инцидент предположительно произошел 4 июля.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что бары на улице Рубинштейна в Петербурге не рады наплыву посетителей. То и дело жители города нарушают общественный порядок.

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