«Необыкновенная африканская женщина»: Джоли о своей приемной дочери Захаре

Голливудская актриса Анджелина Джоли — не просто кинодива, а еще и мать шестерых детей. Трое из них были усыновлены, и среди них темнокожая дочь артистки Захара. Девочка приехала из Эфиопии и через многое прошла. О том, чему можно научиться у собственного ребенка, Джоли рассказала в беседе с активисткой из Уганды Ванессой Накате. Их разговор опубликовал журнал Time в колонке 100 Talk.

Когда женщины обсуждали движение Black Lives Matter, актриса заметила, что в этой теме большое значение имеет вопрос образования. Она призналась, что многому в жизни научилась у своей приемной дочери Захары. Также она раскритиковала систему образования США, которая всегда опирается на различия между людьми по признаку цвета кожи.

«Я не знаю о школах в Уганде, но я знаю, что в Соединенных Штатах есть очень серьезный вопрос. Моя дочь из Эфиопии, и я многому научилась у нее. Она частичка моей семьи, но еще и необыкновенная африканская женщина, крепко связанная со своей страной, с родным континентом… Это вызывает во мне благоговейный страх и трепет. Но то, что я вижу, например, в американских учебниках истории, и насколько они ограничены — они действительно начинают учить чернокожих людей своей жизни через движение за гражданские права. Но это ужасное начало», — заявила Джоли.

Брэд Питт и Анджелина Джоли вместе воспитывали шестерых детей. Трое из них — биологические наследники, еще трое — были усыновлены парой. В 2016 году брак знаменитостей распался, причем расходились они со скандалом. Не так давно 5-tv.ru писал, что Анджелина Джоли раскрыла причину своего расставания с мужем.