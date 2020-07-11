«Пытается держаться»: Как себя чувствует Светлана Моргунова после смерти сына
Максим Моргунов умер 19 мая от осложнений, вызванных коронавирусом.
Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov
Диктор Центрального телевидения СССР и народная артистка России Светлана Моргунова два месяца назад похоронила своего единственного сына. Максим Моргунов умер в 52 года от осложнений, вызванных ковидом.
Сейчас Светлана Моргунова пытается жить ради внучки, которая осталась без папы. Со Светланой поддерживают связь ее близкие подруги. Они регулярно ей звонят и помогают справиться с утратой.
«Сдала, но пытается держаться. Сердце, давление… Как у всех пожилых. Скучает, постоянно смотрит фотографии сына», — рассказала StarHit подруга Моргуновой Лариса Куликова.
Максим Моргунов окончил историко-филологический факультет Университета дружбы народов. Некоторое время он вел военную программу на одном из телеканалов. С 2019 году Максим работал в музее-заповеднике «Коломенское-Измайлово-Люблино
Светлана Моргунова рассказывала, что диагноз COVID-19 ее сыну был поставлен 10 мая. Медики посоветовали Максиму лечиться дома. Спустя несколько дней, его нашли мертвым в собственной квартире.
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