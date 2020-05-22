19 мая от коронавируса скончался единственный сын российской телеведущей Светланы Моргуновой — Максим. Его обнаружила мертвым в собственной квартире супруга. Убитая горем мама не может найти себе места и не хочет дальше жить без единственного наследника. Об этом сообщает издание «Собеседник».

Коллеги и близкие Светланы Моргуновой очень беспокоятся за ее состояние. Женщина абсолютно потеряла интерес к жизни и увядает на глазах.

«Я звонил. Мы все звонили, кто близок. Света стонет: «Я хочу умереть, я должна умереть!» — рассказал знакомый Моргуновой Владимир Березин.

Близкая подруга Моргуновой Вера Мусатова рассказала, что Максим часто приходил к матери, приносил продукты, очень переживал за ее здоровье.

«Думаю, Светка до сих пор жива благодаря ему. Он в день по три раза ей звонил, приезжал, продукты и все необходимое привозил. Сын для Светы был главным авторитетом. Она ему верила безоговорочно!» — поделилась Вера Мусатова.

Коронавирус у Максима диагностировали 10 мая, однако он не был госпитализирован. Мужчина принимал нужные лекарства, соблюдал режим самоизоляции и чувствовал себя хорошо.

«Он вызывал врачей, те ему сказали, что в больницу не надо. То ли с местами в больницах напряг, то ли посчитали, что состояние не такое тяжелое. Сказали дома сидеть. Он принимал выписанные лекарства, все предписания врачей выполнял. Возможно, если бы его забрали в больницу, он бы выжил. За несколько часов до смерти он созванивался с мамой, шутил, говорил, что динамика положительная», — продолжает Вера Мусатова.

Пока дата похорон Максима Моргунова не известна. Кремировать сына Светлана отказывается, а в нынешней ситуации похороны не так легко организовать.

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