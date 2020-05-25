«Еще в три часа я с ним разговаривала»: Моргунова впервые о смерти единственного сына

Советская теле- и радиоведущая Светлана Моргунова впервые вышла на связь с общественностью после смерти единственного сына Максима от COVID-19.

В эфире передачи на НТВ убитая горем Моргунова призналась, что до сих пор находится в шоке от произошедшего. Она пояснила: после того, как страшный диагноз у Максима подтвердился, медики осмотрели его и, решив, что нет особых проблем со здоровьем, посоветовали лечиться дома. К сожалению, вскоре выяснилось, что пациент и врачи недооценили коварства болезни.

«Мой родной, любимый сын… Я еще в три часа дня с ним разговаривала, а вскоре его не стало. Я не могу, не могу… Я очень плохо себя чувствую. Он заразился коронавирусом от своего руководителя… Они ехали в одной машине», — с горечью добавила Светлана.

Facebook / sviridovilja

Максим Моргунов — единственный наследник легендарного диктора — скончался 19 мая. Его бездыханное тело обнаружила супруга. Диагноз COVID-19 мужчине был поставлен еще 10 мая, однако госпитализировать его не стали.

К несчастью, Моргунов вскоре скончался в результате осложнений от новой коронавирусной инфекции. По словам родственников, Максим до последнего момента чувствовал себя хорошо.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Александр Гордон рассекретил истинный результат собственного теста на COVID-19.