Экстрасенс Михаил Филоненко поделился с 5-tv.ru информацией о тайных местах силы в Северной столице, где можно с гарантией успеха загадать желание. По его словам, в Петербурге есть немало популярных локаций, куда ходят с такой целью, а вот про его личный ТОП-3 знают не все.

«Места силы, добрых и хороших встреч, где можно загадывать желания», — так назвал участник «Битвы экстрасенсов» сразу два пункта на улице Писарева.

«Каштан невесты», или вечно скрипучее, но здоровое дерево в сквере на улицы Писарева. Залатанное пластинами, оно несет здоровье и успех в учебе, так что студентам стоит взять его на заметку.

Расположенная на пересечении улицы Писарева и Декабристов кирха принесет удачу исключительно в полночь. Загадывать там желание в другое время суток бесполезно. Кроме того, нужно убедиться, что рядом никого нет, иначе желание просто не сбудется.

Известная многим Лебяжья канавка — место поиска удачи на любовном поприще. Чтобы суженый нашелся, необходимо встать в начале маленького мостика в час ночи и пожелать найти любовь. В другое время суток ничего не выйдет, но хорошая новость в том, что количество желаний не ограничено — можно возвращаться туда в начале каждого нового дня.

«Часто желания загадывают в начале суток, а исполняются они в течение полугода-года», — отметил экстрасенс, посоветовавший испытывать удачу именно в ночное время.

Ранее с 5-tv.ru рассказывал про ТОП-5 памятников в России для загадывания желаний.