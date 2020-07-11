Видео: Скатившийся с пригорка автомобиль переехал водителя и раскидал туристов в Башкортостане
Происшествие на озере Аслыкуль сняли на видео и выложили в соцсети очевидцы.
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Фото, видео: ВКонтакте @bashdtp
В соцсетях появились страшные кадры происшествия на озере Аслыкуль в Башкортостане. Отдыхающие на берегу туристы сняли, как покатившийся с пригорка неуправляемый автомобиль дважды переехал водителя и раскидал расположившихся внизу людей. На кадрах видно, что мужчина на машине пытается въехать на крутой холм, но останавливается на склоне, немного не доехав до вершины. Он открывает дверь и стоя одной ногой на земле что-то пытается сделать в салоне. В этот момент автомобиль срывается с места, переезжает упавшего водителя сначала передним колесом, потом задним и, стремительно набирая скорость, несется вниз — прямо на отдыхающих туристов, которые едва успевают отпрыгнуть в сторону. Остановилась машина, только врезавшись в другой автомобиль.
Насколько серьезно пострадал водитель, неизвестно — во всяком случае на видео он поднялся и попытался догнать машину. О травмах среди отдыхающих тоже ничего не сообщается. Пользователи соцсетей гадают, что вообще пытался сделать мужчина, и возмущаются, что никто из наблюдавших за этой сценой людей не попытался ему помочь.
«Могли бы и помочь и все нормально было бы только и снимать можете».
«Тот, кто снимал, ты знал?!»
«Попробовали бы комментаторы штурмануть этот пригорок на переднем приводе, по-другому бы запели…»
«Господи, какой ужас, надеюсь люди не пострадали», — пишут комментаторы.
Ранее 5-tv.ru публиковал кадры ДТП в центре Москвы, где потерявший сознание водитель протаранил шесть машин.
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