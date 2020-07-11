Авиакомпания «Россия» прокомментировала видео с дождем в самолете

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Марина Неруцких
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В сети появился ролик, на котором пассажиры на борту лайнера пытаются укрыться от воды, капающей с потолка.

Фото, видео: ТАСС / Андрей Гордеев; ВКонтакте @dtpsochi

Авиакомпания «Россия» прокомментировала 5-tv.ru кадры с дождем в самолете. По данным перевозчика жалоб от пассажиров рейса Хабаровск — Сочи не поступало.

«Авиакомпания „Россия“ проводит расследование по фактам, приведенным в видео, размещенном в социальных сетях. На данный момент не зафиксировано претензий или жалоб пассажиров рейсов вылетающих из Хабаровска в Сочи, касающихся течи скопившегося конденсата. Сами рейсы выполнялись в штатном режиме по расписанию», — говорится в сообщении пресс-службы авиаперевозчика.

В сети появилось видео, на котором в салоне самолета пассажиры сидят под зонтами, прячась от воды падающей с потолка. О том, что это был самолет из Хабаровска в Сочи, сообщили сами авторы поста. 

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, как самолеты чуть не столкнулись в небе над Ростовом-на-Дону.

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