Фото: «готовая на все» певица Бьянка обнажила «упругие вишенки»
Мега-сексуальное фото певицы заставило сердца фанатов биться чаще.
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Фото, видео: Instagram @biankarnb
Российская R& B-певица Бьянка вновь оказалась в топе самых обсуждаемых медийных персон. Причина тому — презентация нового трека «Таня» о жизни девушки-красотки, бросившей вызов сложной судьбе.
Судя по многочисленным комментариям, очередная композиция пришлась понраву пользователям сети. Однако сама певица продолжает пиарить трек всеми доступными способами, зарабатывая ценные «просмотры». Вот, например, несколько часов назад в Instagram дивы появилось нескромное фото, где звезда позирует в коротком топе, едва прикрывающем пышную грудь.
«Таня слишком долго просидела у себя дома. Таня нарядилась и вообще на все готова!» — подписала снимок строчками из песни Бьянка.
Такой откровенный кликбейт, кажется, пришелся по нраву подписчикам звезды. Глядя на шикарную фигуру артистки, фолловеры не могли удержаться от лестных комментариев и признаний в любви.
«Ммм… Какие упругие вишенки! Так бы и съел!»
«Мадам, вы просто прекрасны! Я у ваших ног!»
«Какие большие… глаза! Даже в жар бросило…»
«Обожаю! Люблю! Нет слов — красотка!» — обращались к звезде восторженные фанаты.
При этом большая часть поклонников отметила, что не только фото, но и сам трек оказался «бомбой». Послушав раз, обязательно захочется поставить «на повтор», уверяли они.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что певицу Бьянку раскритиковали за чаепитие на унитазе со спущенными штанами.
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